خطة إسرائيلية غير مسبوقة لإحباط الهجمات الصاروخية عبر الحدود

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن نية إسرائيل تنفيذ خطة غير مسبوقة بهدف تعزيز الدفاعات الجوية والتصدي للهجمات الصاروخية التي قد تتعرض لها دولة الاحتلال، وخاصة في أعقاب التصعيد والتوتر الأمني في الجبهة الشمالية والجنوبية.

ووفقًا للصحيفة تبلغ تكلفة الخطة نحو 30 مليار شيقل (8 مليار دولار)، لتصبح هذه الخطة الأكبر في تاريخ إسرائيل وجهاز الأمن، وستمتد الخطة على مدار 10 سنوات بداية من عام 2019 وحتى نهاية عام 2028.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية في إسرائيل، الأحد المقبل، على هذه الخطة الضخمة التي ستقضي بتمويل الجيش الإسرائيلي بالدفاعات وتعزيز قوته العسكرية.

وذكرت “يديعوت أن الخطة الإسرائيلية تشمل تحصين الجبهة الداخلية من الشمال وإلى الجنوب، ورفد جهاز الصواريخ الدفاعية لإسرائيل وتطوير وشراء معدات دفاعية متطورة، كما وسيخصص الجيش جزءًا من الميزانية المُعدة لتطوير منظومات متطورة .

ونقلت عن مسؤول كبير في حكومة نتنياهو قوله إن “الخطة غير مسبوقة، ولم تشهد إسرائيل خطة بهذا الحجم وبهذه التكلفة، لأنها خطة هجومية ودفاعية واسعة النطاق”.

وبدأ الجيش الإسرائيلي بتعزيز قوته العسكرية في الآونة الأخيرة، من خلال التدريبات والمناورات المستمرة بالإضافة إلى تطوير منظوماته الدفاعية، وخاصة في ظل التوتر الأمني على الحدود مع قطاع غزة في الجنوب ، والأراضي السورية في الشمال.