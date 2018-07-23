وزير خارجية فرنسا يتعهّد بالضغط على “الفرقاء” الليبيين لإجراء الانتخابات في موعدها

تعهّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الاثنين، بمواصلة الضغط، على الفرقاء الليبيين، من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في موعدها المقرر خلال العام الجاري.

و قال الوزير الفرنسي إنه “أبلغ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج بأن بلاده تدعم مجهودات المبعوث الأممي غسان سلامة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة”، مؤكدًا على أن باريس “تدعم بقوة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن القادة الليبيين “تعهدوا في باريس بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية”، مبينًا بأن بلاده “ستضغط لمساعدة الليبيين للذهاب في هذا الطريق”.

وكشف لودريان، أن المفوضية العليا للانتخابات “تلقت دعمًا ماليًا من الأمم المتحدة يقدر بمليون دولار لمساعدتها في الاستعداد لإجراء الانتخابات المرتقبة”.

ووصل وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، اليوم الاثنين إلى مدينة طرابلس للتباحث مع المسؤولين الليبيين حول الانتخابات البرلمانية و الرئاسية المرتقبة في ليبيا، و سبل تنفيذ اتفاق باريس.

ومن المقرر أن يلتقي لودريان، اليوم الاثنين، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في جولة لمتابعة تنفيذ ما جرى التوافق بشأنه خلال الاجتماع الدولي رفيع المستوى الذي عُـقد في باريس يوم الـ29 من مايو/أيار الماضي.