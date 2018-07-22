العثور على فلسطينيين متوفيين بشقتهما في العاصمة الجزائرية  

أعلنت السفارة الفلسطينية لدى الجزائر، أن السلطات الجزائرية عثرت، اليوم الأحد، على فلسطينيين متوفيين في شقتهما، في عاصمة البلاد.

وقال أحمد أبو شاويش، مسؤول ملف الإعلام في السفارة الفلسطينية، إن”السلطات الجزائرية عثرت، اليوم الأحد، على الفلسطينييْن سليمان الفرا، ومحمد حنديق، وهما من سكان قطاع غزة، متوفيين داخل شقتهما في الجزائر العاصمة”.

وأكد أبو شاويش أنه “لم تكن هناك أي آثار للضرب، أو الاعتداء على جثماني الفرا، وحنديق” مشيرًا إلى أن “سبب وتاريخ الوفاة غير معروفين حتى الآن”.

من جانبه، قال عمر الفرا، شقيق المتوفَّى “سليمان”، إن “الاتصال مع شقيقه انقطع قبل يومين، ووجده أصدقاؤه مُتوفَّى داخل شقته مع صديقه محمد حنيدق”.

وأوضح أن السفارة الفلسطينية في الجزائر أبلغت عائلته أن سبب الوفاة هو”الاختناق بالغاز”.

وذكر أن شقيقه مقيم في الجزائر منذ (7 أعوام)، حيث أنهى هناك دراسة الماجستير في العلوم السياسية تخصص علاقات دولية، ويعمل كذلك في التجارة.

في السياق نفسه، قال وائل البنا، شقيق المُتوفَّى “محمد”، إن الأخير طبيب عام، ودرس الطب في الجزائر في مدينة وهران (شمال غرب).

وأفاد أن شقيقه وصل إلى العاصمة الجزائرية، يوم الجمعة الماضي، ليصطحب صديقه سليمان الفرا إلى جامعته في وهران من أجل تصديق شهادته.

وأشار إلى أن “الاتصال انقطع مع شقيقه، وصديقه الفرا، فجر السبت الماضي، قبل أن تُبلّغ العائلة الجهات المعنية في الجزائر، والسفارة الفلسطينية، ليتم العثور عليهما متوفييْن داخل شقة في العاصمة الجزائر” مبينًا أنه “لم يتم إبلاغ العائلة بتفاصيل أكثر حول ظروف وفاتهما”.