سوريا: غارات إسرائيلية استهدفت موقعًا عسكريًا في منطقة مصياف

المصدر: ا ف ب

قال مصدر عسكري سوري، يوم الأحد، إن غارات إسرائيلية استهدفت موقعًا عسكريًا في منطقة مصياف الواقعة في الريف الغربي لمدينة حماة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن المصدر ذاته، قوله:”تعرّض أحد المواقع العسكرية في مصياف لعدوان جوي إسرائيلي للتغطية على انهيار التنظيمات المسلحة في ريفي درعا والقنيطرة”.

وأكد أن “الأضرار تقتصر على الماديات”.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “انفجارات هزت منطقة مصياف في الريف الغربي لمدينة حماة، قرب محافظة طرطوس”.

ونقل المرصد عمّا وصفها بـ”مصادر متقاطعة” أن “الانفجارات وقعت في منطقة معامل الدفاع في ريف المدينة، وكانت ناجمة عن قصف صاروخي استهدفها يرجّح أنه نتيجة ضربات إسرائيلية طالت المنطقة”.

وأضاف أن “أعمدة الدخان شُوهدت تتصاعد في سماء المنطقة”، دون أن ترده معلومات حتى الآن عن سقوط ضحايا.‎

وهذه المرة الرابعة التي تستهدف فيها إسرائيل مواقع عسكرية في سوريا خلال تموز/ يوليو الجاري، إذ كانت دمشق اتهمتها في الثامن من الشهر الجاري بقصف مطار التيفور العسكري وسط البلاد، وتكرر الأمر في الـ12 منه، وأعلنت اسرائيل وقتها أنها ضربت 3 مواقع عسكرية جنوب سوريا. وأعلنت دمشق في المرتين أن دفاعاتها الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية.

وفي منتصف تموز/ يوليو، أوردت “سانا” أن إسرائيل استهدفت موقعًا عسكريًا للنظام السوري شمال مطار النيرب في ريف حلب الشرقي شمال البلاد، فيما تحدث المرصد عن مقتل 9 عناصر من المسلحين الموالين للنظام في القصف المذكور، بينهم 6 سوريين.