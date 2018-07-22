تحذيرات من خطورة الوضع الصحي لستة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الفلسطينية، اليوم الأحد، من خطورة وضع 6 سجناء يقبعون في معتقل النقب الصحراوي، يعانون من أوضاع صحية سيئة للغاية، نتيجة لاستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحقهم من قبل الاحتلال.

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، “إن 6 أسرى إداريين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مضربين عن الطعام بسبب عدم تلبية إسرائيل لمطالبهم”.

وأكد قراقع في تصرح خاص لـ”إرم نيوز”، أن الأسير حسن الشوكة، وهو أحد المضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن 50 يومًا داخل سجون الاحتلال، يعاني من أوضاع صحية خطيرة في قسم العزل داخل مستشفى الرملة.

وأضاف أن “الأسرى يواجهون معركتهم مع الاحتلال الإسرائيلي وحدهم، في ظل انشغال الساحة الفلسطينية عن قضيتهم”.

وأشار قراقع، إلى أن موجة الإضراب عن الطعام تتصاعد من قبل الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، في ظل عدم استجابة الحكومة الإسرائيلية لمطالبهم.

ونوّه إلى أن السجون الإسرائيلية ستشهد موجات جديدة من الإضراب عن الطعام خلال الأيام المقبلة، قائلًا “ستشهد الساحة الفلسطينية مزيدًا من الاحتجاجات ضد هذه السياسة التي تطبّق بحق الأسرى”.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، قال محامي هيئة شؤون الأسرى فادي عبيدات، عقب زيارته للمعتقل، إن الأسرى الستة “يعانون من شد وتشنجات بالظهر والخاصرة وأسفل البطن، وأوجاع في الكتف والأرجل جراء الاعتداء عليهم بالضرب خلال عملية اعتقالهم، وفي كثير من الأحيان لا يستطيعون الحركة من شدة الألم”.