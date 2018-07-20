استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن استشهاد 4 مواطنين، وإصابة عدد آخر، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي، مراصد تابعة لفصائل المقاومة، شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مراصد في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، ومرصدين آخرين جنوب القطاع.

وأضافت، أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 3 قذائف “هاون” نحو موقع أبو مطيبق العسكري جنوب غزة، ردًا على قصف نقطة رصد للقسام شرق البريج بقذيفتين مدفعيتين.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن جنديًا إسرائيليًا أصيب بجروح جراء إطلاق نار من مسلحين فلسطينيين جنوب قطاع غزة، وتم إخلاؤه بطائرة مروحية إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج.

ويشارك المئات من المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرة العودة الكبرى كل يوم جمعة، منذُ 30 من شهر مارس /آذار الماضي، بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.