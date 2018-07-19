الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز تنال ثقة البرلمان

نالت حكومة رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الخميس، ثقة مجلس النواب (البرلمان)، بأغلبية أصوات أعضائه.

ومنح 79 عضوًا الثقة لحكومة “الرزاز”، من عدد الحاضرين الذين بلغوا 123 نائبًا (من أصل العدد الكلي للمجلس 130)، فيما حجب الثقة 42 نائبًا، وامتنع 2 آخران عن التصويت، وغاب 6 نواب.

وجاء التصويت على منح الثقة لحكومة “الرزاز” بعد نحو خمسة أيام من مناقشات النواب للبيان الوزاري الذي طلب رئيس الوزراء الثقة على أساسه في 9 يوليو/ تموز الجاري.

وقبيل التصويت مساء اليوم، قام رئيس الوزراء بالرد على مداخلات النواب، وبيّن أنه سيتم التعامل مع كل الآراء والملاحظات التي تناولوها.

وقال الرزاز: “كلي أمل أن نترك أثرًا طيبًا في نفوس الأردنيين (..) أعلم أنني أمام امتحان صعب سأجتهد أنا والفريق الوزاري على اجتيازه”.

وأضاف مُخاطبًا النواب: “إن جميع الملاحظات والآراء والأفكار تحظى بكثير من الاهتمام، وجرى توثيقها، وتم الإيعاز لأعضاء الفريق الوزاري للتعامل معها”.

وتعليقًا على “صفقة القرن”، أكد الرزاز أن “كل ما يقال حول صفقة القرن أو الوطن البديل يتبخر أمام الثوابت الأردنية، فالأردن هو الأقرب لفلسطين، فلا قضية تتقدم على القضية الفلسطينية”.

وتابع: “لن نقبل بأي مساومة تلغي حق الفلسطينيين بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.

وكلف العاهل الأردني “الرزاز” بتشكيل حكومته في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، بعد أن قدم سابقه هاني الملقي استقالته على وقع احتجاجات شعبية.