اعتقال 540 ومقتل وإصابة 211 منذ بدء الاحتجاجات جنوبي العراق

كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الخميس، عن اعتقال 540 متظاهرًا ومقتل وإصابة 211 في عموم محافظات جنوب البلاد، منذ اندلاع الاحتجاجات في الثامن من تموز/ يوليو الجاري، مؤكدة استخدام القوات الأمنية “العنف المفرط مع المتظاهرين”.

وذكر بيان صدر عن المفوضية أن فرقها سجلت حالات عنف مفرط تجاه المتظاهرين السلميين، أبرزها فتح النار الحي على المتظاهرين العزل واعتقالهم، مشيرًا إلى أن تلك الاحتجاجات جاءت نتيجة لانخفاض مستوى الخدمات، وعجز الدولة عن توفير فرص العمل الكافية لأبنائها منذ 15 عامًا.

وأضاف البيان أن الإحصائيات الأولية لفرق الرصد التابعة للمفوضية تؤكد “استشهاد 12 مواطنًا عراقيًا من المتظاهرين، وإصابة 199 آخرين، واعتقال 540 متظاهرًا، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقوانين النافذة، والاتفاقيات المصادق عليها من قبل العراق“.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مؤخرًا مقتل 8 أشخاص وإصابة 56 آخرين خلال الاحتجاجات، مشيرةً إلى أن 90% من المصابين في حالة جيدة.

وبدأت الاحتجاجات من محافظة البصرة مطلع الأسبوع الماضي، وامتدت إلى محافظات النجف وكربلاء وذي قار وبابل والديوانية والمثنى، وشهدت إضرام النيران من قبل بعض المحتجين في مؤسسات للدولة ومكاتب أحزاب.

كما شددت المفوضية على تسليم الفاعلين، الذين أصدروا الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، وتلبية مطالب المتظاهرين.

ومثل الاعتداء على المتظاهرين سمة بارزة للاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن عراقية، حيث أظهرت مقاطع فيديو استهداف القوات الأمنية للمتظاهرين بالعصي والهراوات، والضرب المبرح والاعتقال التعسفي، فضلًا عن استخدام المركبات العسكرية في دهس المتظاهرين.