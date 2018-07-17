النظام يقصف مدينة نوى بجنوب سوريا وتقارير عن عشرات القتلى

شنت القوات الحكومية السورية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ضربات جوية مكثفة على مدينة نوى بمحافظة درعا جنوب سوريا، وسط تقارير عن سقوط عشرات الضحايا مع مواصلة القوات المدعومة من روسيا هجومها في المنطقة.

وذكر ساكن أنه جرى أيضًا إطلاق عشرات الصواريخ على المدينة المكتظة بالسكان في شمال غرب محافظة درعا قرب محافظة القنيطرة المتاخمة لمرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل، إذ تحركت القوات الحكومية هذا الأسبوع لانتزاع السيطرة على الأجزاء المتبقية من شمال غرب البلاد من أيدي المعارضة.

وقال مالك الغاوي في رسالة نصية بعث بها إلى رويترز “الوضع كيوم القيامة… الشهداء بالشوارع والكل عاجز عن سحبهم”.

ومدينة نوى، التي لا يزال يسكنها ما لا يقل عن مئة ألف شخص هي أكبر مركز حضري خاضع للمعارضة في محافظة درعا، إذ ألحق هجوم بدأ الشهر الماضي بدعم روسي الهزيمة بقوات المعارضة في أنحاء مساحة شاسعة من الأرض قرب الأردن وإسرائيل.

وجاء القصف المدفعي والجوي بعد ساعات فقط من عودة آلاف النازحين إلى المدينة بعد أن التمسوا الحماية على امتداد الحدود الإسرائيلية. وذكر ساكن آخر أن الهجوم جاء كذلك في أعقاب تقارير عن توصل المعارضة لاتفاق استسلام مع الجيش الروسي من شأنه أن يجنب المدينة القصف.