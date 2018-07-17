مصر تنفي إغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة

نفت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن إغلاق معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة الفلسطيني، وفق وسائل إعلام مملوكة للدولة.

وأفادت صحيفة بوابة “الأهرام” المملوكة للدولة، اليوم، “استمرار فتح المعبر أمام حركتي السفر والوصول، وعبور الحالات الإنسانية والعالقين في الاتجاهين، وكذلك المساعدات الإنسانية؛ على الرغم من وجود عطل فني بشبكة الاتصالات وجارٍ إصلاحه”.

ومساء أمس الإثنين، قال المكتب الإعلامي في معبر رفح (تابع للسلطة الفلسطينية)، في بيان: “السلطات المصرية أبلغتنا بإغلاق المعبر، ابتداءً من الثلاثاء، وحتى إشعار آخر”.

وتزامن ما أثير من إعلان إغلاق معبر رفح، مع قرار السلطات الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم “التجاري” أمام حركة البضائع، باستثناء المواد الطبية والمواد الغذائية، وقرار تقليص مساحة الصيد من 6 أميال إلى 3 أميال بحرية.

وفي 18 مايو/ أيار الماضي، أعلنت القاهرة فتح المعبر طيلة أيام شهر رمضان، قبل أن تعلن تمديد العمل بالقرار حتى اليوم.

ويربط “رفح” القطاع بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013، وتفتحه على فترات متباعدة بشكل استثنائي لمرور الحالات الإنسانية.