البرلمانية الأردنية هدى العتوم: والدتي تمنت تفجير حزام ناسف بالإسرائيليين

قالت البرلمانية الأردنية هدى العتوم، يوم الثلاثاء، إن والدتها تمنت أن ترتدي حزامًا ناسفًا وتفجره بالإسرائيليين.

جاء تصريح العتوم -وهي عضو كتلة الإصلاح الإسلامية- في كلمة لها خلال مناقشة أعضاء مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي، البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الزاز، تمهيدًا للتصويت على منح الثقة من عدمها.

وأوضحت العتوم في كلمتها، قائلة: “أمي رحمها الله تجاوزت الـ80 من عمرها، ولم تدع طاعة الله ولا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا قامت بها، إلا أمرًا واحدًا كانت تتمناه؛ أن تزنر نفسها بحزام ناسف لتفجر الصهاينة”.

وأضافت: “هكذا نحن دولة الرئيس إن لم نمت شهداء على أرض فلسطين سنظل نحس بالتقصير، إنها قضيتنا الأولى وهمنا المؤرق والحق الذي نفديه بكل قطرة دم؛ لذا فإن العناية بالمقدسات وتفاصيل القضية الفلسطينية أولوية لا نهادن فيها ولا نجامل”.

وتابعت: “أطلب من الحكومة أن تقف على مسؤولياتها في ملف الأسرى الذي نرى فيه عجبًا؛ ابنهم يقتل ابننا على أرضنا، ونسلمهم إياه، وأبناؤنا يدافعون عن أرضنا، ونترك أبناءنا لخسة الصهاينة واستبدادهم”، على حد تعبيرها.