في يومها الأول.. تعرّف إلى النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية

ووفق تقدير حسنين، فإن "الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات قدّمت تسهيلات كبيرة للناخبين؛ ما يعكس حرصها على نزاهة الانتخابات ونجاحها".

وأضاف، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "المصريين يريدون بث رسالة قوية إلى العالم في دعم وطنهم، من خلال الإقبال الكبير على التصويت، على غرار رسالتهم في التصويت بالخارج، حيث حرص المصريون على المشاركة في الانتخابات، رغم التقلبات المناخية الصعبة التي شهدتها بعض الدول".

وأشار حسنين إلى أن "المواطن يحرص على دعم مصر في ظل المخاطر الكبيرة التي تخيّم على المنطقة بعد الحرب على غزة، ومواجهة مخططات توطين الفلسطينيين في سيناء، فكانت الرسالة الأهم، تفويض السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات للحفاظ على الأمن القومي".

وحسب تصريحات حسنين، فإن "الإقبال الكبير في اليوم الأول للانتخابات، مؤشر لارتفاع نسبة الإقبال في اليوم الثاني".

وإذا فاز السيسي بولاية جديدة مدتها ست سنوات، فإن أولوياته العاجلة ستكون مواجهة الأزمة الاقتصادية والتصدي للتضخم، وإدارة النقص المزمن في العملات الأجنبية، ومنع امتداد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس إلى مصر، عبر محاولة توطين الفلسطينيين في سيناء.

صعوبات اليوم الأول

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عصام شيحة، إن "اليوم الأول للانتخابات كان في مجمله جيدًا؛ إذ التزمت فيه جميع الأطراف باحترام القانون، في ظل ازدياد أعداد الناخبين منذ انطلاق التصويت، خصوصًا فئة الشباب".

وفي أول أيام التصويت، رصدت بعض الصعوبات، منها عدم إعداد بعض اللجان جيدًا لاستقبال الناخبين من ذوي القدرات الخاصة وكبار السن، ورصد بعض الدعاية الانتخابية أمام مقار الانتخابات، وتأخر فتح بعض اللجان، وفق شيحة.

ومن بين 11631 مركز اقتراع، شهد 376 مركزًا فقط تأخيرًا، وآخر مركز جرى افتتاحه كان في مدينة العياط بمحافظة الجيزة، لموقعها البعيد.