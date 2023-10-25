مقتل أفراد من عائلة المراسل الصحفي في غزة وائل الدحدوح

قُتل أفراد من عائلة المراسل الصحفي وائل الدحدوح، اليوم الأربعاء؛ إثر غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت قناة الجزيرة إن مراسلها وائل الدحدوح فقد زوجته وابنه وابنته في غارة جوية إسرائيلية على منطقة النصيرات جنوب قطاع غزة، وهي من ضمن المناطق التي طلب الجيش الإسرائيلي من سكان القطاع التوجه إليها.