الأمم المتحدة: 2018 أسوأ عام في الأزمة الإنسانية السورية

قال مسؤول في الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن الأزمة الإنسانية في سوريا هذا العام، أسوأ منها في أي وقت سابق، منذ بدء الحرب الأهلية قبل نحو سبع سنوات.

وقال بانوس مومتزيس منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أزمة سوريا في بيروت “نلاحظ في 2018، أن الوضع الإنساني داخل سوريا هو الأسوأ منذ بدء الحرب: تدهور مأساوي للغاية، ونزوح واسع النطاق، وعدم اكتراث بحماية المدنيين، ومازالت حياة الناس تقلب رأسا على عقب”.

وذكر أن سوريا هي أسوأ مكان في التاريخ الحديث فيما يتعلق بالهجمات على موظفي ومنشآت الرعاية الصحية، حيث تمثل نحو 70 بالمئة من إجمالي تلك الهجمات في أرجاء العالم.

وذكر المنسق أن بيانات الأمم المتحدة تظهر مقتل 89 موظفًا بالرعاية الصحية في 92 هجومًا عسكريًا مؤكدًا، على منشآت صحية في الفترة بين الأول من يناير كانون الثاني، والرابع من مايو أيار، وذلك مقارنة مع مقتل 73 في 112 هجومًا في عام 2017 بأكمله.

وشهدت الغوطة الشرقية وإدلب معظم الهجمات على منشآت الرعاية الصحية في 2018.