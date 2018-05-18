“حزب الله” يحذر رجال الأعمال الموالين له من السفر عبر المغرب

تداولت وسائل إعلام مغربية الجمعة أنباءً نقلًا عن مصادر مطلعة، تؤكد أن حزب الله اللبناني قد وجه تحذيرات لرجال الأعمال الموالين له، من السفر إلى المغرب أو حتى عبره، لمخاطر تتعلق باعتقالهم.

وذكرت صحيفة “المساء” المغربية ، أن قيادة حزب الله اللبناني وجهت تحذيرات لرجال الأعمال و الأشخاص الموالين له، بتجنب السفر عبر المغرب، لتفادي تكرار ما حصل مع قاسم تاج الدين ،الذي اعتقلته السلطات المغربية وسلمته لواشنطن.

وتم إلقاء القبض على تاج الدين الممول المعروف لدى حزب الله في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في آذار/مارس 2017، بناء على مذكرة بحث دولية، ثم سلمه المغرب إلى أمريكا، في إطار تطبيق اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي.

وتوترت العلاقات بين حزب الله اللبناني الموالي لإيران و المغرب، بعد إعلان المملكة قطع علاقتها بإيران، متهمة إياها بمساندة جبهة البوليساريو التي تنازع المغرب في الصحراء الغربية.

ثم كشف وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي بعد عن أسماء كوادر حزب الله، المتورطة في علاقات مع جبهة “البوليساريو”.

وأصبح الموالون للتنظيم يتوخون الحذر أكثر في تنقلاتهم، خاصة بعد العقوبات التي فرضتها دول خليجية على قيادة “حزب الله”.