السلطة الفلسطينية تعلق على نقل غواتيمالا سفارتها إلى القدس

اعتبر صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن نقل سفارة دولة غواتيمالا إلى مدينة القدس المحتلة، بمثابة “انتهاك للقانون الدولي”.

وقال عريقات في بيان صحفي، إن غواتيمالا قررت “الوقوف إلى جانب الخطأ من التاريخ، ودعم الانتهاكات الإسرائيلية”.

وعبّر أمين سر اللجنة التنفيذية عن أسفه ورفضه هذه الخطوة.

وأضاف إن قرار رئيس غواتيمالا “إهانة لسكان أمريكا الوسطى الذين ناضلوا من أجل قيم العدالة والسلام”.

وبيّن عريقات أن القيادة الفلسطينية ستقوم “بمتابعة تلك القضية مع جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومع جميع الحلفاء، وستقوم باتخاذ التدابير المناسبة”.

وافتتحت غواتيمالا، اليوم الأربعاء، سفارة لها في القدس، لتصبح بذلك الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة.

وشارك رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حفل الافتتاح الذي أقيم بحضور عشرات المسؤولين من كلا البلدين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد افتتحت سفارتها في القدس يوم أول من أمس الإثنين.