الجيش الليبي يسيطر على مواقع تبعد كيلومترًا واحدًا من درنة

سيطر الجيش الوطني الليبي على مواقع إستراتيجية، عند مدخل مدينة درنة في العملية الجارية منذ صباح الثلاثاء، لتحرير المدينة من المتشددين.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي في القيادة العامة للقوات المسلحة، أن قوات الجيش سيطرت بشكل كامل على محور الحيلة جنوب درنة، بعد انسحاب “الإرهابيين” باتجاه درنة.

وأضافت في بيان صدر ظهر اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة تمكنت من أسر عدد من المتطرفين في درنة، من بينهم عناصر إرهابية من جنسيات مختلفة بينهم أفغاني.

وأكد المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبرة، أن وحدات من الجيش سيطرت على مصنعَي الدقيق والمعكرونة، وما بعد محلات الشمخية على مسافة 1 كم عن درنة.

وأكد صبرة في تصريح لـ”إرم نيوز”، “مقتل عشرات من الارهابيين، من أبرزهم الإرهابي علي هاشم الشلوي”، مشيرًا إلى إصابة 3 جنود فقط من وحدات الجيش، نقلوا جميعًا إلى مركز طبرق الطبي لتلقي العلاج.

وقال إن “الجيش سيطر في المحور الجنوبي على مزرعة الوزير، والنصب التذكاري الأول في الظهر الأحمر، كما تقدم الجيش في محور الحيلة وسيطر على كسارات ساسي ومزرعة بوختالة”.

وتواصل مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني غاراتها، على مواقع عناصر مجلس شورى ثوار درنة.

واستهدفت المقاتلات تمركزات لمتشددي درنة في محور الحيلة، وشوهدت أعمدة النيران تتصاعد منها.

ومن جهته أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس شورى درنة، عن مقتل 5 من عناصر المجلس، وهم: أمجد العوامي، وسالم الحصادي، وفرج الفريطيس، وفارس الشلوي، وعبد الوكيل المنصوري، في قصف طيران سلاح الجو الليبي، التابع لرئاسة الأركان الجوية الليبية بمحور الحيلة.