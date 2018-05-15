البحرية الأمريكية ترفع مستوى التأهب في مياه الخليج بعد الانسحاب من الاتفاق النووي

قال قائد البحرية الأمريكية، الاثنين، إن قواته تراقب جيدًا السلوك الإيراني في مياه الخليج العربي وتتوقع “فترة من عدم اليقين”، كما رفعت مستوى التأهب بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وأغضب القرار حلفاء واشنطن الأوروبيين وألقى بالغموض حول إمدادات النفط العالمية وزاد من مخاطر نشوب صراع في الشرق الأوسط.

وقال الأميرال جون ريتشاردسون قائد عمليات البحرية الأمريكية لمجموعة صغيرة من الصحفيين: “إننا ندخل الآن فترة من عدم اليقين، كيف سيرد العالم كله على أحدث التطورات”.

وأضاف: “علينا أن نظل متأهبين، أعني أكثر تأهبًا بقليل من المعتاد حتى نكون على استعداد لأي نوع من الرد أو لأي تطور أو شيء من هذا القبيل”.

وكان ريتشاردسون يتحدث بعدما زار حاملة الطائرات “جورج اتش.دبليو بوش”، قبالة ساحل فرجينيا حيث تجري قوات أمريكية وفرنسية تدريبات مشتركة.

وقال إن البحرية الأمريكية “لم تلاحظ سلوكًا استفزازيًا إيرانيًا في الخليج منذ إعلان ترامب، لكنها تراقب جيدًا”.

وشهدت السنوات القليلة الماضية مواجهات متفرقة بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الأمريكي في الخليج، لكن لم تقع أي حوادث كبرى منذ العام الماضي.