الفلسطينيون يستخدمون الطائرات الورقية بكثافة في مليونية العودة

اندلعت عدة حرائق في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المتواجدة على طول غلاف قطاع غزة، والتهمت النار محاصيل زراعية؛ بعد إطلاق المتظاهرين الفلسطينيين عددًا كبيرًا من الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة.

وأفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أن طواقم الإطفاء هرعت إلى المكان وتعاملت مع 5 حرائق منتشرة، في مستوطنة “كفار عزة” و “ناحل عوز”، طريق 232، وغيرها من الأماكن.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن المتظاهرين الفلسطينيين جهزوا عددًا كبيرًا من الطائرات الورقية والبالونات الحارقة؛ بهدف إطلاقها دفعة واحدة، اليوم الإثنين، وإحداث حرائق متزامنة؛ بهدف إرباك الاحتلال الإسرائيلي، وإشعال النار في أكثر من منطقة في آن واحد.

وينتشر عشرات الآلاف من الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في إطار فعاليات مليونية العودة، ورفضًا لنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، وسط اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن سقوط 9 شهداء وأكثر من 550 جريحًا حتى اللحظة.