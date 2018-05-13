النتائج الأولية للانتخابات العراقية (محدث)

أفادت النتائج الأولية بعد فرز الأصوات تصدر قائمة “سائرون” بقيادة مقتدي الصدر نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية بالعاصمة بغداد فيما حل ائتلاف النصر بقيادة العبادي ثانيًا.

كما تصدرت “سائرون” نتائج الانتخابات في محافظة واسط تليها قائمتا “الفتح” ثم “النصر” وكذلك تصدرت “سائرون” نتائج الانتخابات في محافظتي المثنى وذي قار.

وتصدر تحالف “القرار العراقي” بقيادة أسامة النجيفي نتائج الانتخابات في ديالى‎،

فيما تصدرت قائمة “الأنبار هويتنا” (سنية) محافظة الأنبار يليها “إئتلاف الوطنية” بزعامة إياد علاوي، بينما تصدر تحالف “الفتح” في محافظات الديوانية والبصرة وكربلاء وبابل.

وتصدرت قائمة “الفتح” بقيادة هادي العامري في 4 محافظات و”سائرون” بقيادة الصدر في 3 و”النصر” بقيادة العبادي في واحدة من بين 10 أعلنت نتائجها.