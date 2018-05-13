وسط اتهامات بالتلاعب في الانتخابات.. اشتباكات بين أحزاب كردية شمال العراق

قال سكان ومسؤولون إن اشتباكات وقعت بين حزبين سياسيين كرديين في مدينة السليمانية الواقعة بشمال العراق وسط اتهامات بتزوير الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

وأضافوا إن إطلاق نار وقع بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسيطر تاريخيا على المدينة وحركة التغيير الكردية المعروفة باسم كوران . ولم يشر السكان والمسؤولون إلى وقوع ضحايا.

وكانت حركة كوران وثلاثة أحزاب كردية أخرى قد اتهمت الاتحاد الوطني الكردستاني في وقت سابق يوم السبت بالتلاعب في الانتخابات.

وكان مسؤولون بالاتحاد الوطني الكردستاني قد قالوا إن حزبهم فاز بمعظم مقاعد الإقليم في الانتخابات البرلمانية العراقية حتى على الرغم من عدم إعلان النتائج رسميا.