الجيش الليبي يحكم السيطرة على سبها والسراج يناشد بوقف إطلاق النار

عبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج عن قلقه الشديد للتصعيد العسكري في مدينة سبها، مطالباً بالتهدئة والوقف الفوري لاطلاق النار وكافة الأعمال العدائية، فيما اكد نائب عن الجنوب لـ ” إرم نيوز” سيطرة الجيش على المدينة.

ودعا السراج في بيان صدر مساء السبت كافة الأطراف إلى الاحتكام إلى العقل والعودة إلى نهج الحوار والتفاهم، مناشداً حكماء وأعيان الجنوب التدخل العاجل لإطفاء “نيران الفتنة”.

وقال ” لقد حرصنا على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وندعوا أطرف النزاع من هذا المنطلق إلى حقن الدماء ، وتغليب مصلحة الوطن، لأن لا حل عسكريا لهذا النزاع أو غيره، داعياً الأطراف إلى الالتزام بمقررات اللجنة التي شكلت لمتابعة أوضاع الجنوب.

وكانت مليشيات تشادية متحالفة مع قبائل التبو شنت صباح السبت هجوما على مقر اللواء السادس التابع للجيش الوطني الليبي، وتمكنت من السيطرة عليه وعلى قلعة سبها التاريخية لساعات.

وأعلنت المعارضة التشادية ” الهيئة التشادية للثورة الشعبية المناهضة لحكم الرئيس التشادي إدريس دبي”، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سيطرة قواتها على قلعة سبها في ليبيا من قبل التبو، وطرد من وصفتهم بالقناصة التابعين لمليشيات أولاد سليمان “قوات اللواء السادس مشاة، التابع للجيش الوطني”.

و شن الجيش الوطني هجوماً معاكساً عصر السبت تمكن خلاله من استعادة السيطرة على المقر والقلعة ومواقع استراتيجية آخرى داخل المدينة.

وأكد عضو مجلس النواب عن الجنوب مفتاح الكرتيحي لـ ” إرم نيوز” صباح الأحد، أن الأمور تحت سيطرة الجيش في سبها الآن، مؤكداً سيطرة اللواء السادس على المدينة وليس القلعة ومقر اللواء فحسب.