الحريري يعلن دعمه لبري لرئاسة البرلمان اللبناني

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، اليوم الجمعة، دعمه لرئيس حركة “أمل” نبيه بري، في حال ترشحه لرئاسة مجلس النواب (البرلمان) الجديد، مرة أخرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحريري عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر الرئاسة شرق بيروت.

وقال الحريري: “إننا قادمون على مرحلة أفضل ومجلس نواب أكثر حيوية”.

وأضاف: “نحن واضحون في موقفنا، وإن كان الرئيس المنتهية ولايته نبيه بري مرشحًا لرئاسة مجلس النواب فنحن بالطبع معه”.

وتابع: “نريد الحفاظ على أمن واستقرار لبنان بالتعاون مع رئيس الجمهورية”.

وكان بري، رشح الحريري، يوم الأربعاء الماضي، للاحتفاظ بمنصبه بالحكومة الجديدة.

ويشغل بري رئاسة مجلس النواب اللبناني منذ عام 1992، كما يرأس حركة “أمل” الشيعية (حليفة حزب الله).

وفازت حركة “أمل” بـ 17 مقعدًا نيابيًا، في انتخابات الأحد الماضي، بزيادة قدرها 4 مقاعد مقارنة بالمجلس الماضي.

فيما خسر تيار المستقبل (سني)، بزعامة الحريري، 13 مقعدًا، وحصل على 21 من أصل 128 هي إجمالي عدد مقاعد المجلس.

ومن المتوقع إجراء مشاورات نيابية مع رئيس الجمهورية، عقب أول اجتماع للبرلمان المنتخب حديثًا، لاختيار رئيس للحكومة الجديدة.

ويفرض الدستور، بعد اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية (1975: 1990)، أن يُجري رئيس الجمهورية مشاورات ملزمة مع الكتل البرلمانية لتسمية رئيس الحكومة.

ويعطي اتفاق الطائف رئاسة الحكومة للسُنة، ورئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة مجلس النواب للشيعة.