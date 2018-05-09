الرئاسي الليبي يحل ميليشيا قوة الردع الخاصة وينشىء جهازًا جديدًا‎

حلّ المجلس الرئاسي الليبي اليوم الأربعاء ميليشيا قوة الردع الخاصة التي يتزعمها عبد الرؤوف كارة، وضم جميع منتسبيها إلى جهاز جديد أطلق عليه جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والتطرف، بذات أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها.

ونص القرار بحسب ما نقلت قناة “ليبيا”، على أن تؤول إلى الجهاز الجديد الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت بحوزة قوة الردع، بما في ذلك القوة العمومية للأسلحة والذخائر، وأجهزة الاتصال والمراقبة والرصد والآليات.

وتضمّن القرار أن تكون للجهاز الجديد الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع لوزارة داخلية حكومة الوفاق الليبي.

وأوضح أن الاختصاصات التي سيتولاها الجهاز تتمثل في تنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والوقود والسرقة والحرابة.

يشار إلى أن قوة الردع الخاصة ذات التوجه السلفي إحدى الميليشيات التي كانت تتبع وزارة الداخلية، ويتزعمها عبد الرؤوف كارة المعروف بلقب “الشيخ الملازم” وانصبت غالبية أعمالها على محاربة الجريمة، وإدارة مطار معيتيقة الدولي والسجن الموجود داخل المطار، كما شاركت في طرد ميليشيات حكومة الإنقاذ من طرابلس لصالح المجلس الرئاسي.

وسبق أن دخلت الميليشيا في صراع مع ميليشيا البقرة التي حاولت إطلاق سراح سجناء متشددين من سجن معيتيقة.