9 قتلى بقصف استهدف مخزن سلاح للحرس الثوري الإيراني جنوب دمشق

المصدر: أ.ف.ب

قتل تسعة مقاتلين موالين لقوات النظام ليل الثلاثاء الأربعاء جراء القصف الصاروخي الذي استهدف منطقة الكسوة في ريف دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان الإعلام الرسمي السوري قال في وقت سابق ان الدفاعات الجوية السورية دمرت “صاروخين اسرائيليين” في منطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي الغربي، قبل أن ينشر صوراً وشريط فيديو قال إنها لحريق ناجم عن إسقاط الصاروخين.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن قصفاً صاروخياً طال “مستودع أسلحة تابعاً لمقاتلين من الحرس الثوري الايراني ما أسفر عن مقتل تسعة مقاتلين موالين للنظام”، مشيراً إلى أنه “لم يعرف بعد إذا كان بينهم ايرانيون”.

وكان رجح في وقت سابق أن يكون المستودع تابعا لايرانيين او لحزب الله اللبناني.

وهي ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها الكسوة. وكان قصف اسرائيلي استهدف في كانون الأول/ديسمبر الماضي مواقع عسكرية في المنطقة، بينها مستودع أسلحة.