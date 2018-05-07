المالكي يعتمد على خامنئي للترويج لقائمته الانتخابية

امتلأت شوارع 9 مدن إيرانية بلافتات قائمة “ائتلاف دولة القانون” الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، التي تشارك في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها السبت المقبل في العراق.

وقام عناصر في حملة المالكي الانتخابية بنشر صورة للأخير مع المرشد علي خامنئي، واضعين تصريح لخامنئي خلال استقباله المالكي أثناء توليه رئاسة الوزراء.

وقال خامنئي بحسب ما أظهرته تلك اللافتات التابعة لائتلاف المالكي “لقد قمتم بدور عظيم في عملية نقل السلطة في العراق وقطعتم الطريق أمام عدم استقراره، وعملكم هذا لن ينسى على الساحة العراقية”.

وسيتوجه العراقيون المتواجدون بالخارج إلى صناديق الاقتراع يومي الخميس والجمعة المقبلين للمشاركة بالانتخابات البرلمانية.

وتطمح إيران أن يتمكن الكيانات السياسية القريبة منها بالفوز بأغلب مقاعد البرلمان العراقي، حيث تشير المعلومات إلى وجود مساعي من طهران لإنشاء تحالف يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وقائمة الفتح بزعامة هادي العامري والتي تضم فصائل الحشد الشعبي المدعومة من الحرس الثوري.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، السبت الماضي، أن “رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي تنحى بتوصية من خامنئي وذلك للحفاظ على المصالح الشيعية” على حد قوله.

وقال اللواء صفوي إن “المالكي فاز بـ 95 مقعدا برلمانيا، لكن عند ترشحه لرئاسة الوزراء لولاية ثالثة أرسل المرشد خطابا له وطلب منه التنحي من أجل قضايا الشيعة، حتى لو أنه كان محقاً”، معتبراً أن “تصرف المالكي بيّن مدى التزام العراقيين بولاية الفقيه”.