انتخاب عبدالرحمن مصطفى رئيسًا للائتلاف السوري المعارض

انتخب “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية“، الأحد، عبدالرحمن مصطفى رئيسًا له، خلفًا لرياض سيف، الذي استقال في مارس/ آذار الماضي.

وجاء انتخاب مصطفى خلال اجتماعات الدورة العادية التاسعة والثلاثين للائتلاف، التي استمرت يومين في مدينة اسطنبول التركية.

وقال الائتلاف على حسابه الرسمي في “تويتر”، إن مصطفى كان المرشح الوحيد للرئاسة، وحصل على تأييد 66 عضوًا من إجمالي 83، شارك منهم 75 عضوًا في التصويت.

وجرى كذلك انتخاب كل من ديما موسى، وبدر جاموس، وعبدالباسط حمو، نوابًا للرئيس، وانتخاب نذير الحكيم أمينًا عامًا للائتلاف.

كما انتُخب لعضوية الهيئة السياسية للائتلاف كل من: أنس العبدة، هادي البحرة، عبد الأحد اسطيفو، محمد العبد الله، بشار الزعبي، أمل شيخو، رياض الحسن، أحمد رمضان، جمال الورد، محمد سليم الخطيب، عقاب يحيى، محمد يحيى مكتبي، هيثم رحمة، ياسر فرحان، حواس خليل، عبد المجيد البركات، محمد سلو، فادي إبراهيم وفؤاد عليكو.

وكانت الهيئة السياسية للائتلاف، أعلنت، في مارس/ آذار الماضي، استقالة الرئيس السابق للائتلاف، رياض سيف؛ لـ”أسباب صحية”.

وكلف الائتلاف، آنذاك، عبدالرحمن مصطفى، نائب الرئيس حينها، بتسيير أعمال الرئاسة حتى إجراء الانتخابات، بناءً على المادتين 8 و11 من النظام الأساسي للائتلاف، الخاصتين بحالات شغور منصب الرئيس.

وينحدر مصطفى من مدينة جرابلس شمال سوريا، ودرس الاقتصاد في حلب، ثم مارس الأعمال والإدارة المالية لمدة 24 عامًا في كل من تركيا وليبيا والسعودية وبلغاريا.