ارتفاع قتلى انفجار غزة إلى 6 فلسطينيين

ارتفع عدد قتلى انفجار وقع وسط غزة، اليوم السبت، إلى 6 فلسطينين، بحسب مسؤول بوزارة الصحة لم يوضح طبيعة الانفجار.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، في بيان مقتضب، إن “6 فلسطينيين قتلوا وأصيب 3 آخرين بجروح مختلفة جراء انفجار وسط القطاع”.

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين وجثامين القتلى إلى “مستشفى شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح وسط القطاع، دون تفاصيل.

المسؤول ذاته، كان أعلن في وقت سابق عبر بيان آخر، أن الحادث أسفر عن 5 قتلى وثلاثة إصابات، قبل أن يكشف عن الحصيلة الجديدة.

وفيما لم يكشف القدرة عن طبيعة الانفجار وملابساته، أفاد شهود عيان لـ”إرم نيوز”، في وقت سابق “أن الانفجار وقع في أرض زراعية بالقرب من منطقة الزوايدة جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع”.

ولم تُصدر وزارة الداخلية في غزة، بيانا حول أسباب ذلك الانفجار وملابساته حتى الساعة.

وفي هذه الأثناء، ألقى الجناح المسلح لحركة حماس باللوم على إسرائيل في انفجار غزة الذي أودى بحياة ستة أشخاص.