لاقتحامه مستشفى بالباب.. “أسلوب غريب” لمعاقبة ضابط بالجيش السوري الحر (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، بثه ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، معاقبة ضابط من الجيش السوري الحر اعتدى على طاقم طبي في أحد مستشفيات ‎مدينة الباب، شمالي سوريا.

وبحسب المقطع، الذي بثه الصحفي السوري، هادي العبدلله، على “تويتر”، فقد ألقي القبض على الضابط الذي اعتدى على كادر مستشفى الحكمة بمدينة الباب وهدده بالسلاح، وتم القصاص منه على يد إحدى الممرضات، التي ضربته بـ”الحذاء”.

القائد الذي ظهر في الفيديو يعتدي على مشفى الحكمة بمدينة الباب ورفع السلاح بوجه الكادر يتم القصاص منه على يد إحدى الممرضات التي أرعبها وتضربه بالحذاء … pic.twitter.com/X8qXWOnObn — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) May 5, 2018

وقال العبدالله في التغريدة: “القائد الذي ظهر في الفيديو يعتدي على مشفى الحكمة بمدينة الباب ورفع السلاح بوجه الكادر، يتم القصاص منه على يد إحدى الممرضات التي أرعبها وتضربه بالحذاء”.

وكان مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي قد أثاروا ضجة حول فيديو يُظهر عنصرًا من “فرقة الحمزة” التابعة للجيش الحر، المدعوم من تركيا، يقتحم المستشفى ويطلق الرصاص ويخطف ممرضًا.

وكتب الصحفي السوري المعارض موسى العمر: “شبيحة من فرقة الحمزات تستمر في انتهاكاتها وتقتحم مشفى الحكمة والسلام في مدينة الباب، وتروع النساء وتطلق الرصاص وتختطف ممرضًا، كما يفعل بالضبط شبيحة بشار … وسط عجز تام لفصائل درع الفرات عن ردعهم!.”