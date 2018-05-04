الصحة الفلسطينية تحذّر من “كارثة محققة” بغزة بسبب نقص الأدوية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن الوضع الصحي بقطاع غزة على أبواب كارثة محققة؛ بسبب نفاد الأدوية من مخازن الوزارة، وخاصة في ظل توافد مئات الجرحى إلى المستشفيات؛ ما يستدعي العمل على إنهاء الأزمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة: “الوضع الدوائي في المستشفيات والمراكز الصحية حرج للغاية، ونهيب بالجهات المعنية التدخل الفوري لإنقاذ الوضع الصحي الكارثي في قطاع غزة”.

وأضاف القدرة، في تصريح صحفي: “قطاع غزة الذي يتعرض لاعتداءات صهيونية مستمرة بحق المشاركين في مسيرة العودة الكبرى للأسبوع السادس على التوالي، بحاجة ماسة للعلاج والدواء الفوري”.

وتابع: “خلفت مسيرات العودة إلى الآن أكثر من 45 شهيدًا، بالإضافة لـ 7500 جريح، معظمهم ما زال في دائرة الخطر وتحت العلاج والبيات في المستشفيات، ما يعني حاجتهم الماسة للرعاية والمتابعة”.

تجدر الإشارة إلى أن المسيرات الحدودية زادت من أزمة وزارة الصحة والتي تستقبل على مدار الساعة جرحى ومصابين من المشاركين في التظاهرات، فيما تتنوع إصاباتهم ما بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة.