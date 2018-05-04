الغنوشي يكشف لأول مرة عن إمكانية ترشحه لرئاسة تونس

كشف رئيس حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي لأول مرة، عن موقفه من إمكانية ترشحه لانتخابات الرئاسة لسنة 2019، مؤكدًا أن هذا الموضوع لم يحن أوانه، والبلاد ليست في حالة فراغ.

وقال الغنوشي في مقابلة مع صحيفة “الشروق” التونسية، اليوم الجمعة: “أمامنا سنتان للحسم في موضوع الترشح للرئاسة في تونس، ولكن من المرجح أن يتمّ التداول في هذا الملف بعد الانتخابات البلدية، وسيكون مطروحًا داخل هياكل الحركة ومجال حوار لاتخاذ سياسة حوله”.

وتابع قائلًا: “إن قانون حركة النهضة التونسية يقول، إن المرشح الطبيعي للنهضة هو رئيس الحركة، وهو موجود في النظام الداخلي، ولكن تنزيله في الواقع ليس آليًا.”

وأضاف: “الترشح للرئاسة في تونس، أمر تتداخل فيه معطيات عديدة، منها طبعًا ما هو محلي، ولكن هناك أيضًا ما هو إقليمي ودولي، تنزيل هذا المبدأ له حسابات الزمان والمكان”.

وقال الغنوشي: “لا أرى نفسي مرشحًا ضدّ السبسي ولا منافسًا له”.