قصف إسرائيلي يستهدف ميناء غزة البحري

شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عدة غارات على أهداف مختلفة في ميناء غزة البحري غرب المدينة.

وأفاد شهود عيان، لـ”إرم نيوز”، بأنّ “القصف الإسرائيلي استهدف مبنى خفر السواحل شمال الميناء، بالإضافة إلى تدمير سفينتين كانتا مجهزتين لاستقبال وفود كسر الحصار عبر البحر”.

وأضاف الشهود أنّ “القصف الإسرائيلي أوقع أضرارًا مادية جسيمة، بالإضافة لوقوع 4 إصابات بين صفوف المواطنين”.

وناشدت الشرطة البحرية الفلسطينية المواطنين المتواجدين في ميناء غزة بضرورة إخلائه، تحسبًا لوقوع انفجارات أخرى، وخاصةً أن صاروخًا سقط في الميناء، لكنه لم ينفجر.