الجيش الليبي يسيطر على معسكر استراتيجي في درنة

بسط الجيش الليبي سيطرته، اليوم الأربعاء، على معسكر “الدروع” الاستراتيجي بمنطقة الحيلة في درنة، وسط اشتباكات لا تزال مستمرة، حسب مصدر في المكتب الإعلامي للسرية الثانية استطلاع القبة.

وقال المصدر لـ” إرم نيوز”: إن “قوات كتيبة طارق بن زياد سيطرت على معسكر الهيشة المعروف بالبتار، وتقدمت في محور الظهر الحمر لتطارد العناصر المتشددة، بعد أن كبّدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد”.

وأشار المصدر إلى “تقهقر العناصر الإرهابية نحو المحور الجنوبي في أطراف مدينة درنة“، لافتًا إلى مقتل “الجندي مراد مفتاح العوامي وإصابة 4 جنود آخرين، هم حسين علي محمد وعلي حسن رمضان القماطي ومحمد سعيد الصبابر وفيصل محمد فتح الله، من كتيبة طارق بن زياد إثر انفجار لغم أرضي في محور الحيلة”.

وشهدت مدينة درنة الليبية، أمس الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي وعناصر من تنظيم أنصار الشريعة التابع لما يسمى “مجلس شورى مجاهدي درنة”، وذلك عقب هدوء حذر استمر بضعة أيام.

وكان رئيس أركان الجيش الليبي، عبدالرازق الناظوري، أمر باقتحام مدينة درنة وتحريرها من المجموعات المسلحة، التي تنتشر داخلها منذ أشهر ورفضت الخروج من المدينة، رغم المهلة التي منحها لها الجيش الليبي، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي للقيادة العامة بالجيش.