إسرائيل تطرد 5 عائلات فلسطينية من الأغوار بذريعة التدريبات العسكرية

طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 5 عائلات فلسطينية، في الأغوار الشمالية؛ بذريعة التدريبات العسكرية.

وقال الناشط الحقوقي حمزة زبيدات لـ”إرم نيوز”، إن “قوات الاحتلال طردت 5 عائلات، بينهم أطفال، ونساء من حمصة الفوقا، وأبعدتها عدة كيلو مترات عن خيامها”.

وأشار زبيدات إلى أن “هذه التدريبات تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي بأوامر عسكرية لعدة أيام في المنطقة، وعند عمل هذه التدريبات يتم إخلاء هذه المناطق من السكان تمامًا وتصبح المنطقة محصنة بالدبابات الإسرائيلية، وحاليًا هؤلاء السكان يبيتون في العراء”.

وأضاف: “على الرغم من الهدوء الكبير الذي كان موجودًا في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، إلا أن التدريبات العسكرية تزايدت في اليومين السابقين، وتم إغلاق كافة المناطق الشمالية للأغوار وإطلاق النيران بكثافة من قبل جيش الاحتلال”.

وأوضح أن هذه المناطق يعيش فيها مواطنون فلسطينيون في خيام صغيرة، ويربون الثروة الحيوانية التي يعتاشون عليها، وعند طردهم من منازلهم يبقون أيامًا طويلة في العراء دون أي مأوى لهم، حتى تسمح قوات الاحتلال بعودتهم مرة أخرى.

وكانت سلطات الاحتلال أخطرت العائلات المذكورة، يوم أمس، بالطرد من خيامهم في ثلاثة أيام متفرقة من الشهر الجاري، والشهر المقبل من السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا؛ بحجة التدريبات العسكرية.