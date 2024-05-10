تصعيد إسرائيلي في رفح.. ونازحون يبحثون عن مناطق آمنة

طوقت الدبابات الإسرائيلية النصف الشرقي من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، التي تؤوي مئات آلاف النازحين ممن فروا من مدن شمال ووسط القطاع منذ بدء الحرب، ووصلوا إلى المدينة باعتبارها منطقة آمنة.

وحاصرت الدبابات الإسرائيلية، الجانب الشرقي لرفح، فيما تحدث نازحون عن وقوع انفجارات وإطلاق نار دون انقطاع، وسط اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس، وفقاً لوكالة "رويترز".

وبحسب مصادر محلية، جاء إطلاق النار غرب مدينة رفح، في وقت يتواصل فيه خروج النازحين من المدينة، بحثا عن منطقة آمنة؛ بسبب التصعيد الإسرائيلي والإصرار على خوض عملية عسكرية تقول تل أبيب إنها ضرورية لـ"تحقيق النصر".

وأعلنت حركة حماس أنها نصبت كمينا لدبابات إسرائيلية، قرب مسجد شرقي رفح، ما يشير إلى توغل القوات الإسرائيلية عدة كيلومترات من الشرق إلى مشارف منطقة البنايات.

وبحسب "رويترز"، أمرت إسرائيل المدنيين بإخلاء النصف الشرقي من رفح؛ ما أجبر عشرات الآلاف على البحث عن مأوى خارج المدينة التي شكلت من الأصل الملاذ الأخير لأكثر من مليون فروا من مناطق أخرى من القطاع خلال الحرب.