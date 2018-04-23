مقتل شخصين بتحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش التونسي

ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن عسكريين قتلا في سقوط طائرة عسكرية مساء الاثنين قرب قاعدة جوية تابعة للجيش بمدينة صفاقس التونسية.

وقال عادل الخبثاني والي صفاقس، الذي كان موجودا في مسرح الحادث، للوكالة في بيان “الطائرة سقطت أثناء قيامها بعملية تدريبية ليلية، وفق المعطيات الأولية”.

وقال مصدر مطلع إنه “سقطت طائرة عسكرية أثناء مهمة مبرمجة للتدريب على الطيران الليلي بمحيط القاعدة الجوية في صفاقس، ووفاة طاقمها المتكون من مدرب طيران وتلميذ”.

ولم يشر إلى ملابسات سقوط الطائرة أو أسبابه.

يذكر أن جنديا تونسيا كان قد لقي مصرعه وأُصيب اثنان آخران، إثر سقوط مروحية عسكرية لدى إقلاعها من قاعدة عسكرية في منطقة بوفيشة بمحافظة سوسة شرقي البلاد، في فبراير/شباط الماضي.