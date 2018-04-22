مساع إسرائيلية لتحويل اغتيال البطش إلى ورقة للمساومة على استعادة رفات جنود مفقودين

استغلت مصادر إسرائيلية رسمية واقعة اغتيال الأكاديمي الفلسطيني فادي البطش، والذي تعرض للإغتيال في العاصمة الماليزية كوالالمبور، السبت، وبدأت تحويل الاغتيال إلى ورقة للمساومة من أجل استعادة جثامين جنود إسرائيليين، كانوا قد قتلوا بواسطة حركة “حماس” إبان العدوان على غزة صيف 2014 “الجرف الصامد”، مقابل السماح بدفن جثمانه داخل القطاع.

وتطرق وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، رئيس حزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف، للإغتيال للمرة الأولى مساء السبت، وقال بحسب وسائل إعلام عبرية، أنه سيطالب الحكومة بوضع شرط قبل السماح بادخال جثمان البطش إلى قطاع غزة ليوارى الثرى، هو تسليم إسرائيل جثماني الجنديين أورين شاؤول وهادار غولدين، اللذان قتلا إبان عملية “الجرف الصامد” قبل أربعة أعوام، وتحتفظ “حماس” برفاتهما.

وكتب بينيت، الذي يعد أحد الوزراء الأساسيين الذين يطرحون ملف الجنديين والمفقودين الإسرائيليين ويطالب بعدم إبرام أية صفقة مع “حماس”، كتب عبر حسابه على “تويتر” مساء السبت: “يحظر أن يُسمح بدفن رجل الذراع العسكرية لحماس فادي البطش، والذي قتل في ماليزيا بقطاع غزة، قبل أن تعيد الحركة جثماني الجنديين لكي يدفنا في إسرائيل”.

وتابع الوزير الذي طالب في الماضي باتباع تكتيك جديد مع “حماس” بغية استعادة الجثمانين، مثل اختطاف قيادات من الحركة والمساومة عليهم، أنه سيطرح هذا المطلب صباح الأحد أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي في أعقاب إعلان السفارة الفلسطينية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بأنها تبذل ما في وسعها من أجل اعادة الجثمان إلى غزة لدفنه هناك، فضلا عن اعادة أرملته وأبنائه الثلاثة إلى القطاع.

وتعرض البطش (35 عاما) للإغتيال فجر السبت، برصاص مسلحين كانا يستقلا دراجة نارية، في العاصمة العاصمة الماليزية كوالالمبور، دون أن تعلن أية جهة مسئوليتها عن الإغتيال، لكن وزير الداخلية في ماليزيا أحمد حميدي، أشار إلى أن الحكومة تبحث احتمالية تورط وكالات أجنبية باغتيال الأكاديمي الفلسطيني، والذي تؤكد حركة “حماس” أنه ينتمي إليها.

واتهمت عائلة البطش داخل قطاع غزة جهاز “الموساد” الإسرائيلي بالوقوف وراء إغتيال نجلها الباحث والمحاضر في مجال علوم الطاقة بماليزيا، فيما لم تؤكد إسرائيل أو تنفي مسئوليتها عن الإغتيال على الصعيد الرسمي، بينما ألمحت وسائل إعلام عبرية إلى إحتمال تنفيذ “الموساد” للعملية.

وأكدت حركة “حماس” في وقت سابق السبت، أن البطش كان عضوا بالحركة، ونشرت بيانا نعت فيه أعضاء الحركة جاء فيه :”تنعي حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ابنا من أبنائها البررة وفارسا من فرسانها، وعالما من علماء فلسطين الشباب، وحافظا لكتاب الله، ابن جباليا المجاهدة، الشهيد الدكتور المهندس فادي محمد البطش، الذي اغتالته يد الغدر فجر السبت، وهو في طريقه لصلاة الفجر في المسجد”.