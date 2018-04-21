دي ميستورا يصل إيران لبحث تطورات الأزمة السورية 

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران؛ لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، بشأن تطورات الأزمة السورية.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، إن “ستافان دي ميستورا وصل، اليوم السبت، إلى العاصمة طهران، في زيارة يجري خلالها مباحثات تتعلق بتطورات الأزمة السورية مع كبار المسؤولين الإيرانيين”.

وأضافت الوكالة، أن “الزيارة إلى طهران تأتي ضمن جولة قام بها ميستورا إلى أنقرة وموسكو؛ لبحث حل الأزمة السورية، وإيجاد طريقة لإعادة إحياء محادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة”.

ونقلت “إيسنا” عن مصدر بالخارجية الإيرانية قوله، إن “أول مباحثات مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا في طهران، ستكون مع حسين جابري أنصاري، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية”.

ومن المقرر أن يلتقي ستافان دي ميستورا مع وزراء ومسؤولين أوروبيين وأمريكيين في مؤتمر حول سوريا، يعقد في بروكسل يومي 24 و25 نيسان/أبريل/ المقبل، وسيقدم تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي.

وكان ميستورا زار طهران للمرة الأولى في تموز/يوليو 2016، والثانية كانت في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته.

وتواصل طهران دعمها لنظام بشار الأسد بالمال والسلاح والمقاتلين، رغم الانتقادات الدولية لها، فيما تضع العراقيل أمام الجهود الدولية التي تؤكد على ضرورة رحيل الأسد، كخطوة أولية لإنهاء الصراع في سوريا.