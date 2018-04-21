تشييع فلسطيني استشهد برصاص إسرائيلي قرب حدود غزة‎

شيّع مئات الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم السبت، جثمان شاب استشهد برصاص إسرائيلي، أمس، قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين جنوبي القطاع وإسرائيل.

وأدّى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب سعد أبو طه (29 عامًا)، في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وأمس الجمعة، شُيّع ثلاثة فلسطينيين، وهم محمد إبراهيم أيوب (18 عامًا)، وأحمد رشاد العثامنة (24 عامًا)، وأحمد نبيل أبو عقل (25 عامًا)، في بلدة جباليا، وبيت حانون شمالي القطاع، استشهدوا برصاص الجيش على الحدود الشرقية للقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أمس، أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 729، أثناء مشاركتهم في “مسيرة العودة” على حدود غزة مع إسرائيل.

وتجمهر أمس الجمعة، آلاف الفلسطينيين عند 5 نقاط قرب الحدود مع إسرائيل، للمشاركة في مسيرة أطلقوا عليها اسم “جمعة الشهداء والأسرى”، أشعلوا خلالها عددًا من الإطارات المطاطية، ورشق بعضهم قوات الجيش بالحجارة.

ووصل عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية مسيرات “العودة”، في 30 مارس/آذار الماضي، إلى 39 فلسطينيًا، فيما أصيب الآلاف بجراح.