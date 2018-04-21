قنوات إسرائيلية: فادي البطش مهندس وخبير طائرات دون طيار

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الأكاديمي فادي البطش، الذي اغتيل فجر اليوم السبت في ماليزيا، “مهندس في حماس، وخبير طائرات دون طيار”، ملمّحة إلى دور ما للموساد في حادثة الاغتيال.

وعنونت القناة العبرية العاشرة على موقعها الإلكتروني:”اغتيال مهندس حماس في ماليزيا” .

ونقلت القناة عن تنظيمات فلسطينية (لم تسمها) اتهامها لجهاز المخابرات الإسرائيلي ” الموساد” بالوقوف خلف عملية الاغتيال.

من جهتها أشارت القناة العبرية الثانية إلى البطش بصفته “مهندسًا كهربائيًا وخبيرًا في الطائرات دون طيار في ماليزيا”.

ولفتت إلى أنه “تردد في الأوساط الإسرائيلية، منذ فترة، أن ماليزيا تسمح بتجنيد وتدريب ناشطي حماس على أراضيها”.

وأضافت”أنه وفقًا لتقارير (لم تحددها) فإن ناشطين من قوة خاصة لحماس تدربوا في ماليزيا على الطيران بالمظلات استعدادًا لتنفيذ هجوم في إسرائيل”، على حدّ زعمها.

وعادة لا يعترف جهاز الموساد بعمليات ينفذها حول العالم.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل، وماليزيا.