عائلة الأستاذ الفلسطيني فادي البطش تتهم الموساد باغتياله.. وحماس تدخل على الخط

اتهم خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف حادثة اغتيال الدكتور فادي محمد البطش الباحث بعلوم الطاقة، في العامصة الماليزية كوالالمبور.

وقال البطش في تصريحاتٍ صحافية، “نحن كعائلة نتهم جهاز الموساد بالوقوف خلف حادثة اغتيال الدكتور فادي محمد البطش الباحث في علوم الطاقة”.

وطالب البطش، السلطات الماليزية بإجراء تحقيق عاجل لكشف المتورطين بالاغتيال قبل تمكنهم من الفرار، حيث كان مقررًا وفق المصدر أن يغادر الراحل ماليزيا غدًا الأحد إلى تركيا لترؤس مؤتمر علمي دولي حول الطاقة هناك .

كما طالب البطش، “السلطات الماليزية وسفارة فلسطين في ماليزيا بالعمل على إعادة الجثمان إلى مسقط رأس الراحل في بلدة جباليا.”

من جانبها نعت حركة “حماس” في قطاع غزة، اليوم السبت، العالم الفلسطيني فادي البطش، الذي اغتيل فجر اليوم، على أيدي مجهولين، في مدينة كوالالمبور في ماليزيا، بوصفه أحد منتسبيها.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم:” تنعى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ابنًا من أبنائها البررة، وفارسًا من فرسانها، وعالمًا من علماء فلسطين الشباب، وحافظًا لكتاب الله، ابن جباليا المجاهدة”.

وأضافت الحركة:” يد الغدر اغتالت فادي البطش، فجر اليوم، في مدينة كوالالمبور في ماليزيا، وهو في طريقه لصلاة الفجر في المسجد”.

واستدركت:” وتميز الشهيد، بتفوقه وإبداعه العلمي، وله في هذا المجال إسهامات مهمة ومشاركات في مؤتمرات دولية في مجال الطاقة، وكان الشهيد نموذجًا في الدعوة إلى الله، والعمل من أجل القضية الفلسطينية”.