السيسي يلتقي الرئيس الفلسطيني

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

اللقاء تناول التطورات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة وانعكاسها على عملية السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، واستعرض الجانبان الموقف السياسي الراهن والجهود المبذولة لتوحيد الصف وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأكد الفريق السيسي أن مصر ستظل دائما تدعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.

وقدم عباس الشكر على الدور الرئيسي الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية لتحقيق المصالحة بين الأطراف الفلسطينية.

حضر اللقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والوفد الفلسطيني المرافق.