عفو أميري عن 6 معتقلين عراقيين في الكويت

قالت وزارة الداخلية العراقية إنها تبحث مع نظيرتها الكويتية تسلّم ستة سجناء عراقيين في الكويت مشمولين بالعفو الأميري الأخير.

وذكر بيان صدر عن وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أنه بحث مع نظيره الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح تسلّم 6 سجناء عراقيين شملهم العفو الأميري.

وأضاف الأعرجي أن الجهود ستتواصل من أجل شمول أكبر عدد ممكن من السجناء العراقيين في الكويت، والبالغ عددهم نحو 39 سجينًا.

وكانت الحكومة الكويتية أطلقت العام 2012 سراح تسعة سجناء عراقيين، بينهم المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الأب في العام 1993، مؤكدة أنها بصدد متابعة أوراقهم لإعادتهم إلى العراق.

وقال سفير العراق في الكويت حينها محمد بحر العلوم إن “أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح أمر بمناسبة العيد الوطني لبلاده، بالعفو عن تسعة سجناء عراقيين في الكويت، بينهم المتهم رعد الأسدي الذي أرسله النظام السابق لاغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب أثناء زيارته لها العام 1993.

وكانت السلطات الكويتية اعتقلت في العام 1993، 16 شخصًا معظمهم من العراقيين بتهمة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي بوش الأب بسيارة مفخخة خلال زيارته إلى الكويت بعد انتهاء ولايته، حيث أدانت محكمة كويتية معظم هؤلاء المعتقلين، وحكمت على عدد منهم بالإعدام، وعلى آخرين بالسجن.