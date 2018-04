لماذا دافع ترامب عن استخدامه عبارة “المهمة أُنجزت” فيما يتعلق بالهجوم على سوريا؟

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استخدامه لعبارة “المهمة أُنجزت” فيما يتعلق بالضربات الصاروخية التي قادتها الولايات المتحدة ضد أهداف سورية؛ بعد أن استغلت وسائل الإعلام هذه العبارة.

والعبارة ترتبط بتلك التي استخدمها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن في عام 2003 خلال حرب العراق، والتي لاحقته لبقية فترة رئاسته.

وقال ترامب على تويتر: “نُفذت الغارة على سوريا بكفاءة وبدقة، لدرجة أن الطريقة الوحيدة التي استطاعت وسائل الإعلام الكاذبة استخدامها للحط من قدر الغارة كانت استخدامي لتعبير “المهمة أُنجزت”.

وتابع: “كنت أعلم أنهم سيستغلونها، ولكني شعرت أنه تعبير عسكري رائع يمكن استخدامه مجددًا، استخدموه كثيرًا!”.

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!

