أبو الغيط يدعو العرب لاستعادة زمام الموقف في سوريا بعد الضربات الغربية‎

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في افتتاح القمة العربية في مدينة الظهران السعودية اليوم الأحد، القادة العرب إلى استعادة زمام الموقف في سوريا بعد الضربات الغربية الأخيرة.

وقال أبو الغيط في كلمته، “لقد تساقطت الصواريخ والقذائف المحلية والأجنبية، على رؤوس السوريين لتذكرهم بأن تطلعاتهم المشروعة في استعادة وطن حر وآمن لكل مواطنيه، لا تزال بعيدة مع الأسف”.

وأضاف بقوله: “آمل أن يستعيد حكماء العرب زمام الموقف، وأن تتمكّن الدول العربية من صياغة استراتيجية مشتركة تسهم في الدفع بالحل السياسي، بما يحقن دماء السوريين ويعيد إليهم الأمل في بناء وطن جديد”.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر السبت، ضربات عسكرية على أهداف عدة في سوريا ردًا على هجوم كيميائي مفترض، اتهمت دمشق بتنفيذه في مدينة دوما وتسبب قبل أسبوع بمقتل أكثر من أربعين شخصًا، وفق مسعفين وأطباء.