نجل جمال عبد الناصر يبعث رسالة إلى الأسد بعد الضربات الصاروخية.. ماذا قال؟ 

ندّد عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس المصري الأسبق، الراحل جمال عبد الناصر، بما اعتبر أنه “العدوان الثلاثي” الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا على سوريا صباح أمس السبت.

وقال عبد الناصر في رسالة أرسلها للرئيس السوري بشار “كما كان قدر مصر فى صد العدوان الثلاثي الغاشم فى معركة السويس عام 1956 حين أعلنت سوريا الشقيقة هنا القاهرة من دمشق وكانت معركة السويس مقبرة الحقبة الاستعمارية بوجهها القبيح القديم، فإن قدر سوريا قلب العروبة النابض كما أطلق عليها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن تكون مقبرة الاستعمار بوجهه الجديد الذى تصور أنه يمكنه عن طريق أعوانه من الخونة أن يفرض إرادته علينا، ولكن هيهات والآن نعلنها من مصر جمال عبد الناصر، هنا دمشق من القاهرة”.

وتأتي الرسالة على خلفية استهداف القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية، عددًا من المواقع فى سوريا فى عملية قال الغرب إنها جاءت “لمعاقبة دمشق على شن هجوم كيميائي فى دوما بالغوطة الشرقية”.