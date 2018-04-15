فيديو لقناص فلسطيني يستهدف الجنود يثير رعب الجيش الإسرائيلي

أثار فيديو لاستهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي من قبل قناص مجهول في مسيرات العودة أمس ، تخوف كبير لدى قوات الجيش.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الجنود الإسرائيليين الذين يستعدون لإطلاق النار على الشباب الفلسطينيين.

واعتبرت مواقع إسرائيلية أن هذا الفيديو مثير للقلق للغاية خاصة وأنه يستهدف عدد غير قليل من الجنود، مطالبين بضرورة القيام بإجراءات فورية من قبل الجيش الإسرائيلي لتجنب مثل هذه الحالات.

وقال موقع مفزاك لايف الإسرائيلي أنه ليس من الواضح أن أي منظمة تقف وراء الفيديو ، ولكن عندما يتعلق الأمر بمثل هذا التهديد والخطر على سلام جنودنا ، فإنه لم يعد مهمًا”.

وشدد الموقع على أهمية القيام بإنشاء مواقف خرسانة مسلحة على التلال المطلة على الجانب الفلسطيني من فوق السياج.

وأضاف مفزاك لايف :” الحماية لا بد وأن تكون وراء الجنود، الفتحات الضيقة المراقبة وإطلاق النار يمكن أن يكون بالتأكيد وسيلة سريعة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطبيق على الفور”.

وتابع :” نأمل من القيادة الجنوبية استخلاص العبر من الفيديو فهو يهدد في شيئا فظيعا قد حدث وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحل ضروري في المستقبل القريب ، وخاصة أننا لا نزال نواجه بعض الاحتكاك بين قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والإرهابيين على طول السياج الحدودي”.