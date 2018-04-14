أويحيى يهاجم الإعلام لخوضه في صحّة الرئيس بوتفليقة (فيديو)

هاجم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم السبت، منابر إعلامية خاضت في الأزمة الصحية لرئيس البلاد، وربطت خروجه الأخير إلى “ساحة الشهداء” بقلب العاصمة بموعد الانتخابات الرئاسية المقررة عمليًّا في نيسان/أبريل 2019.

وأظهر أويحيى- في مؤتمر صحفي لم يكن مبرمجًا في أجندة الحكومة- انزعاجًا من ممثلي صحف أحرجوه بوابلٍ من التساؤلات والتحليلات، بشأن ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

ودافع المسؤول الجزائري عن منجزات حكم بوتفليقة منذ العام 1999، منتقدًا الأصوات التي تصف وضعه الصحي بالحرج، على الرغم من إقراره أن صحة الرئيس لم تعد كما كانت خلال السنوات الأولى لتربّعه على عرش السلطة.

وذكر أويحيى أن رئيس البلاد ما زال يحظى بشعبية واسعة لدى الجزائريين، مُبيّنًا أن الشعب أثبت حبّه لقائده فور خروجه العلني إلى الشارع، في إشارة إلى التفاف الجماهير حول الموكب الرئاسي أثناء قدومه، الأسبوع الماضي، بافتتاح مسجد “كتشاوة” ومحطة “ميترو الجزائر”.