إعلامي مصري: قطر دولة “منبوذة” ولا أتصور حضورها في قمة السعودية

أعرب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عن عدم قناعته بأن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد يحضر بالفعل إلى القمة العربية الـ29 التي تعقد غدًا الأحد في مدينة الدمام، شرقي السعودية.

وقال موسى، في مقابلة مع “إرم نيوز”: “أنا لغاية اللحظة لا أصدق أنه (الشيخ تميم) سيحضر القمة العربية”، موضحًا أن هناك دعوة وجهت من جانب الجامعة العربية، ولم توجه (لقطر) من جانب المملكة العربية السعودية.

وبين أن “الدول المضيفة عادة هي التي توجه الدعوات للقادة والزعماء والدول لحضور القمم العربية، ولكن هذه المرة لم توجه السعودية الدعوة، بل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية”.

واعتبر موسى أن جلوس الشيخ تميم على مقعد قطر في القمة أمر “غير متصور”؛ نظرًا لمقاطعة أربع دول عربية للدوحة، واصفًا قطر بـ”الدويلة التي تساعد وتمول الإرهاب، ويديها ملطخة بالدم، سواء في مصر أو السعودية أو اليمن أو ليبيا أو سوريا ومختلف دول العالم”.

وقال موسى إنه “لا يتصور كيف سيتعامل مع الوفد القطري عندما يراه”، مؤكدًا أنه “شخصيًا ينتظر هذه اللحظة (لحظة وصول الوفد القطري)”.

وأضاف أنه “علم بأنه لم تتم دعوة إعلاميين قطريين إلى القمة”، لافتًا إلى مشاركة إعلاميي وصحفيي الدول العربية في القمة “عدا دولة قطر المنبوذة”.

وتساءل موسى: “كيف لدولة لم يتلق إعلاميوها دعوة لحضور القمة، باعتبارها دولة إرهابية، أن يحضر زعيمها”، معربًا عن أمله في ألا يحضر الشيخ تميم القمة “حتى لا تبوظ(تفشل) القمة العربية غدًا، لأن وجود أمير قطر قد يتسبب بمشاكل”.