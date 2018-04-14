استشهاد 4 فلسطينيين بانفجار داخلي في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بانفجار وقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن 4 شهداء وصلوا إلى مستشفى يوسف النجار بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وانتشرت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء رفح بعد القصف مباشرة، وما زالت تحلق في المكان.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش “لا علم له بانفجار في غزة”، بعد أنباء عن استهداف الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال.

وذكر شهود عيان، في وقت سابق، لـ “إرم نيوز”، أن الجيش الإسرائيلي قصف بقذائف مدفعية مجموعة من المواطنين مقابل بوابة أبو مطيبق شرق مدينة رفح، مما أوقع عددًا من الشهداء والإصابات في المكان.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”: إن القصف في رفح جاء ردًا على إطلاق طائرة ورقية من غزة محمّلة بزجاجات حارقة نحو كيبوتس (بئيري) ما تسبب باندلاع حريق كبير.